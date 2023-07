Congratulazioni Rosanna per la tua pensione

Cara Mamma, carissima Nonna,

in questo giorno doppiamente speciale ti facciamo i nostri più sinceri auguri per la tua meritatissima pensione e anche per il tuo compleanno.

Questo è un momento importante e significativo nella tua vita, poiché segna l’inizio di una nuova fase piena di opportunità e avventure.

Come mamma e nonna amorevole, dedichi tanto tempo, amore e impegno alla tua famiglia, ed è giusto che tu possa ora goderti il meritato riposo. Ma, diciamocelo…il pensionamento è solo un’illusione: tuo marito diventerà il tuo nuovo capo e i tuoi nipoti diventeranno i colleghi a tempo pieno!!

Scherzi a parte…sei un punto di riferimento per tutti noi, un esempio di forza, saggezza e generosità. Ci hai insegnato i valori fondamentali della vita e ci sostieni sempre nei momenti di gioia e di difficoltà. Il tuo affetto e la tua presenza sono il miglior regalo che potessimo mai desiderare e speriamo un giorno di restituirti almeno in parte tutto quello che ci hai

trasmesso.

Oggi, mentre inizi questa nuova fase della tua vita, ricorda più che mai di prenderti cura di te stessa, di dedicare del tempo alle tue passioni e agli interessi che ti rendono felice.

Meriti di goderti ogni istante e di realizzare tutti i tuoi desideri.

Ti auguriamo che questo nuovo capitolo sia ricco di momenti indimenticabili e che tu possa essere circondata dall’amore e dall’affetto dei tuoi cari.

Congratulazioni e buon compleanno a te!

Ti vogliamo bene, i tuoi figli e nipoti

