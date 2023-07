Congratulazioni Claudia per la tua laurea

Cara Claudia, oggi 24 luglio 2023,finalmente hai raggiunto il tuo tanto atteso e meritato obiettivo, non è stato facile, anzi, sembrava che i pianeti si fossero allineati per porti continui ostacoli…ma le stelle, le tue stelle che brillano in cielo ti hanno dato la forza di affrontare tutto, sei stata una grandissima guerriera, hai combattuto contro tutti e tutto, in modo particolare contro i pregiudizi della gente, e hai saputo affrontare i tuoi limiti andando oltre .

Facendo un bel colpo magistrale

Come dice il tuo cantante preferito ” non mollare mai”, non farlo per gli altri ma soltanto per te stessa, guarda sempre avanti e affronta la vita con il sorriso come solo tu sai fare.

Ad maiora semper…

Le tue amiche di aperitivo Giovanna, Michela & babies