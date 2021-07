Congratulazioni alla neodottoressa Grazia Menna

Presso la Faculty of Medicine and Surgery “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma si è laureata, con 110 e lode, Grazia Menna, discutendo la tesi “Integration of intra -operative dyes, molecular biomarkers, and radiological features to assess biological behavior of high-grade gliomas”. Relatore il Prof. Alessandro Olivi, neurochirurgo di fama mondiale.

Nonna Clara e zia Rita si congratulano con la neo dottoressa, alla quale augurano ogni bene e una brillante carriera professionale. Condividono questa immensa gioia con i genitori, Antonio e Fiorella, e con le sorelle, Monica e Sofia.

“Per aspera ad astra”.