Congratulazioni al neo dottore Andrea Bersaglieri

RICCIA. Congratulazioni vivissime al neo dottore Andrea Bersaglieri che ieri, mercoledì 20 novembre, si è laureato con 110 e lode, con nomina, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. Andrea ha conquistato il titolo accademico in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia con una tesi dal titolo “Accuratezza del sistema di immobilizzazione BrainLab per i trattamenti stereotassici dell’encefalo”, relatrice dottoressa Giovanna Mantello, correlatore dottor Marco Valenti. Ad Andrea felicitazioni per questo primo importante traguardo dai familiari e dagli amici che oggi si sono stretti intorno a lui per festeggiarlo. Un augurio speciale arriva da Manuel, Agnese e Luigi che non possono che augurargli di centrare nuovi ambiziosi obiettivi.