Guardando la foto si capisce subito di cosa è capace l’uomo. Nonostanti anni ed anni di evoluzione ci si imbatte sempre nel fenomeno di turno che non ha a cuore il proprio habitat e non rispetta gli altri. L’immagine che mostra un congelatore per gelati è divenuta virale sul web dopo essere stata pubblicata sul profilo Facebook “TermoliWild.it”. La foto è stata scattata in prossimità della foce del Sinarca ed è accompagnata dall’hashtag #ilvirussiamonoi.