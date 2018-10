Confronto dei governatori con il Ministro Grillo oggi a Roma

Non si ha ancora l’ufficialità su altre misure annunciate come l’abolizione del superticket (costo circa 400 milioni) e l’abolizione del limite di spesa per il personale sanitario fissato al livello 2004 decurtato dell’1,4%, un tetto che (secondo molti osservatori) renderà difficile le attese nuove assunzioni. Nessuna ufficialità, poi, se vi saranno o meno le risorse per finanziare le borse di studio aggiuntive per le specializzazioni mediche e per la medicina generale di cui si è parlato molto negli ultimi tempi necessarie per far fronte alla carenza dei medici. Successivamente si terrà la Conferenze Unificata e Stato-Regioni convocate dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani, dove sarà affrontata la proposta di documento “Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo”. Oltre ad altri argomenti riguardanti i trasporti, all’ordine del giorno ci sarà anche la proposta di documento concernente il contributo delle Regioni e delle Province autonome al dibattito sulla riforma della PAC post 2020, nonché le problematiche inerenti i Centri per l’impiego.