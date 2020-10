Confprofessioni, incontri per i dirigenti e manifesto regionale: verso il congresso 2020

Anche il presidente di Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi, ha preso parte al webinar introduttivo del progetto rivolto ai dirigenti territoriali della Confederazione. Una iniziativa messa in piedi da Confprofessioni e Accademia e rivolta alle Giunte regionali.

Si lavorerà da casa, per via delle norme volte a contrastare il contagio da Coronavirus.

Previsti due incontri di un paio d’ore ciascuno, nel tardo pomeriggio. Nel primo appuntamento, tre gli argomenti protagonisti. Verrà prestata particolare attenzione a cos’è la rappresentanza, alla organizzazione confederale e al ruolo del dirigente territoriale.

La seconda volta, invece, spazio al lavoro guidato di ogni giunta per realizzare il manifesto sul programma di mandato.

Tra i due incontri non mancherà il lavoro individuale nei corsi e-learning di Accademia sulle competenze del dirigente. Nel Congresso 2020, dunque, ogni presidente presenterà il manifesto regionale. In merito, prima del prossimo webinar, previsto il 13 ottobre per il Molise, il presidente Ricciardi convocherà in riunione la propria Giunta per analizzare e confrontarsi sulle diverse questioni ed elaborare delle proposte.