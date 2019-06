Confiscati anche a Isernia i beni dell’impero De Pierro: sigilli a un appartamento e un terreno

REDAZIONE

ISERNIA

Confiscati anche in provincia di Isernia beni riconducibili a Giovanni De Pierro, l’imprenditore romano finito nel mirino della Guardia di Finanza capitolina con l’accusa di aver creato una struttura piramidale di società con cui sarebbero riuscito ad assicurarsi appalti pubblici e, al contempo, a evadere le tasse. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per il valore complessivo di oltre 390 milioni di euro. Tra questi anche un appartamento e un terreno nel capoluogo di provincia pentro. La fitta rete di interessi dell’imprenditore, dunque, aveva toccato anche la provincia pentra. Sembrerebbe, infatti, che la casa e il terreno si troverebbero a Castel San Vincenzo. De Piero nella capitale gestiva numerose società nel settore della compravendita di immobili, del commercio di autoveicoli, delle pulizie industriali, della gestione di servizi alle imprese e dei cantieri della nautica da diporto. L’operazione eseguita nel pomeriggio di ieri è frutto di mesi di indagini patrimoniali eseguite dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinate dalla Procura della Repubblica della capitale. Secondo gli inquirenti l’uomo non avrebbe avuto un reddito tale da giustificare l’ingente patrimonio mobiliare e immobiliare in suo possesso. Tra cui una imbarcazione di 15 metri del valore di circa 200 mila euro, svariati locali commerciali, in gran parte ubicati nel quartiere Eur della Capitale, oltre a denaro contante per 1 milione 300mila euro, rinvenuto in una cassaforte dell’abitazione di De Pierro nel mese di luglio 2008, quando fu arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

De Pierro mediante l’utilizzo strumentale di numerose aziende, amministrate da prestanome, sarebbe riuscito nel corso degli anni ad accaparrarsi numerosi appalti pubblici nonché a truffare l’erario, evadendo il fisco. I militari del Comando provinciale stanno eseguendo adesso il decreto di confisca emesso dalla Sezione specializzata misure di prevenzione del locale Tribunale, confermato, per la quasi totalità dei beni, dalla Corte di Appello capitolina e divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione.