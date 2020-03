“Confidenza”, emozionante incontro con l’autore Domenico Starnone

di DORETTA COLOCCIA

È sempre emozionante l’incontro con uno scrittore, confrontarsi su cosa il suo romanzo abbia da dire a ciascuno di noi. È stato emozionante anche l’incontro con Domenico Starnone, che, all’ interno della rassegna promossa da Brunella Santoli, “Ti racconto un libro”, ha dialogato con Diego De Silva ed Ester Tanassi del suo ultimo libro CONFIDENZA ” Protagonista è un segreto, una confidenza, un timore. I protagonisti sono Pietro e Teresa, il loro è un amore esagerato in tutto. Si amano e si odiano. Pietro è un ex insegnante e Teresa una sua ex allieva. Una relazione problematica, un’altalena di emozioni che risucchia energie e bugie. La loro vita è condizionata da un segreto inconfessabile che i due amanti si sono raccontati a vicenda pensando che questo li avrebbe legati per sempre Diego De Silva ha definito CONFIDENZA un libro sul tema del rimorso, un libro dove la fiducia è assente, anche perché il segreto racconta molto della persona che lo custodisce. Persone che vogliono apparire migliori e che non amano la mediocrità. Infatti sulla quarta di copertina di legge ” non tolleravo niente che mi mettesse di fronte al fatto di non essere perfetto” Lo sguardo degli altri è la nostra ossessione, la nostra gratificazione, la misura della nostra inadeguatezza. Siamo disposti a perderci, curvando la vita intera, pur di somigliare al nostro profilo migliore. È allora che diventiamo pericolosi: quando diamo il meglio, ben sapendo che il peggio si nasconde poco lontano…Ed ecco lo sforzo dello stare insieme, del tenersi più che amarsi. Quello di Teresa, donna beffarda e consapevole del suo potere, custode delle confidenze di Pietro, è un amore crudamente vero. Ma Pietro sposa Nadia, tra loro la confidenza manca ma è un amore che va avanti fino alla fine e che diventa quotidianità del vivere…”L’amore è una lava di vita grezza, che brucia vita fine, un’emozione che cancella la comprensione e la pietà, l’eccezione e la regola. “Pietro e Teresa lottano con i loro demoni. Personaggi in un certo senso autodistruttivi, perdenti, perché per stanare quella confidenza si sorvegliano l’un l’altro, e anche quando si lasciano, quell’antica confidenza, una volta condivisa non può più essere estirpata. Emergono incertezze, fragilità smania di perfezione dei protagonisti, mossi da quella profonda angoscia di sentirsi mediocri. Un libro, ha ricordato l’autore Domenico Starnone, che non va letto solo in ciò che racconta, bisogna tenere conto della struttura funzionale per la comprensione del libro, un libro che procede per passaggi progressivi, come un tappeto che si srotola davanti ai nostri occhi. Come dire, non bastano parole per raccontare la vita. Ci sono emozioni forti che non puoi raccontare. C’è l’amicizia che ammazza la solitudine, ci sono le delusioni e le amarezze che assottigliano l’anima. Cose che solo la scrittura svela. E questo libro lo fa molto bene.