Confial, Di Nunzio: «Puntiamo alla tutela del lavoro debole e ci poniamo in alternativa ai grandi sindacati»

Il nuovo segretario confederale della provincia di Isernia: «Da noi una rete di servizi gratuiti per lavoratori e imprese e poi lo sportello Infolavoro attraverso il quale facciamo incontrare domanda e offerta»

E’ stato nominato da poche settimane segretario confederale della provincia di Isernia ed è già lavoro per allargare la base sindacale e per affrontare quei temi dirimenti per lavoratrici, lavoratori e pensionati. Giancarlo Di Nunzio, già funzionario Inps e segretario regionale Cisl, dal suo nuovo ufficio della Confial ad Isernia traccia gli obiettivi da perseguire e ci spiega perché ha scelto di tornare in campo. «Ritengo che il sindacalismo autonomo – ha esordito – rappresenti una valida alternativa alle maggiori organizzazioni sindacali per tutte quelle lavoratrici, quei lavoratori e quei pensionati delusi e non iscritti ad alcun sindacato. Non ci poniamo certamente contro qualcuno, ma il nostro lavoro è teso ad esclusivo beneficio dei lavoratori. Siamo la quarta ed indispensabile gamba di un ideale tavolo di rappresentanza.»

Perché ha scelto proprio Confial?

«Perché è una Organizzazione democratica capace di definire un giudizio libero da preconcetti per adeguare l’azione sindacale ai problemi dei lavoratori ed allo sviluppo socio economico del territorio. Come farlo? Investendo sulla prima linea, sul posto di lavoro, per la tutela concreta degli interessi quotidiani dei lavoratori, di tutti i settori. Il Contratto Collettivo una volta sottoscritto va applicato in concreto, giorno per giorno.

Il nostro sindacato – prosegue Di Nunzio – ambisce a tutelare non solo i lavoratori delle grandi aziende e degli Uffici Pubblici, ma anche il lavoro cosiddetto “debole”, quello delle micro imprese e delle cooperative, dove non sempre i diritti vengono soddisfatti e dove è più impegnativo fare sindacato. Il sindacato nasce per tutelare proprio le fasce più deboli della società e in questi ultimi anni sembra aver dimenticato la sua mission.

Il nostro è un sindacato giovane, ma presente in quasi tutte le province italiane.»

Con quali strumenti cercate di perseguire i vostri obiettivi?

«Utilizzando esclusivamente risorse provenienti dalle iscrizioni e avvalendoci della formazione dei quadri sui posti di lavoro per creare rete.

Siamo dotati di enti di servizio e assistenza, dell’ufficio legale e vertenze, del patronato Enasc e Caf Unsic e del sindacato inquilini. Insomma un sistema del tutto gratuito a servizio degli iscritti Confial. Un’ulteriore novità è rappresentata dallo sportello Infolavoro per migliorare il mercato del lavoro: ciò facilita l’incontro tra domanda e offerta con politiche attive e forniamo un affiancamento ai tanti giovani e disoccupati in cerca di una buona occupazione. Lo sportello intende supportare anche le aziende nella ricerca di professionalità. Un’attività non concorrenziale ma svolta in collaborazione con istituzioni, Comuni, enti ed Agenzie.»