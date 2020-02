Auguri a Paky Mancino che, al termine di un brillante percorso, ha conseguito la laurea specialistica in ingegneria civile con 110 e lode all’Universita di Pescara. A Paky auguri di cuore per il prestigioso traguardo dalla mamma Giuseppina, dal papà Pasquale (con lui in foto) e dalla sorella Lucia. Al neo dottore in ingegneria l’augurio per un futuro radioso anche dalla redazione de Il Quotidiano.