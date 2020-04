Oggi 30 Aprile 2020 Maurizio Centracchio ha conseguito la laurea (in modalità telematica) in Tecnologie Forestali ed Ambientali presso l’Università degli Studi di Campobasso. «Siamo tutti orgogliosi di te dottore auguri da mamma Maria Loreta papà Riccardo e tuo fratello Sandro». Al neo dottore auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise On line