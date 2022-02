Il giorno 3 febbraio presso l ‘Università degli Studi di Napoli “Federico II” Marienza D’ Amico ha conseguito brillantemente la laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e geotecnica. “Hai superato analisi e sei arrivata fino a qui, adesso non può che essere in discesa”. Infiniti auguri da mamma, papà, Pasquale e Alice.

A Marienza auguri anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.