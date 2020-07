Discutendo una tesi in Scienze e Tecniche Psicologiche all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, Ludovica Ciocca ha raggiunto l’ambito traguardo della laurea. «Hai fatto tanta strada per arrivare fin qui e molta altra te ne attende; per il momento goditi questa grande soddisfazione, noi saremo sempre con te. Congratulazioni, dai tuoi amici». A Ludovica auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise