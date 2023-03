Confetti rossi per la dottoressa Denise Santone

«Oggi, 22 marzo 2023 hai raggiunto il tuo primo traguardo importante, sappiamo che è stato un percorso di studi affrontato con impegno, costanza e qualche sacrificio, il tutto però ti ha ricompensato alla grande. Ti ha permesso di conseguire la laurea in Biotecnologie Mediche con titolo di tesi “Terapia fototermica con nanotubi d’oro per il trattamento del carcinoma mammario”. Quest’ultima ti rappresenta e ci dice tanto sulla tua persona, sensibile e sempre pronta a prodigarsi per i meno fortunati. Congratulazioni, Dott.ssa Santone Denise! Ad maiora con amore zia Stefy, Fernando e i tuoi cuginetti Thomas e Nicole». Auguri anche dalla redazione del Quotidiano.