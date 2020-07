Il giorno 24/07/2020 con una sessione di Laurea telematica dalla sua abitazione di Pietracupa, Francesco Guglielmi ha discusso la sua tesi, Laureandosi con 110/110 con Lode in Tecnologie Agrarie all’ ALMA MATER STUDIORUM di Bologna, a lui vanno le congratulazioni ed un grande in bocca al lupo per il futuro dalla sua famiglia e da tutti i suoi amici. A Francesco auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise