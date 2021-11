Confetti rossi per Francesca Patriciello

Sorrisi e felicità per l’ottima conclusione degli studi universitari da parte della giovane venafrana Francesca Patriciello, laureatasi con 110 e le congratulazioni delle commissione esaminatrice in “Economia e gestione dei servizi sanitari – Healt management” all’Università Cattolica di Roma. Alla soddisfazione della neo dottoressa, si affiancano la gioia di papà e mamma, Annalisa e Gaetano, del fratello Alessandro e dei tanti amici e coetanee della giovane. Anche dalla redazione del Quotidiano del Molise le congratulazioni a Francesca Patriciello per la brillante performance accademica e gli auguri per un positivo avvenire professionale.

T. A.