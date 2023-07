Confetti rossi per Edera D’Aquila, neo dottoressa in Lettere e Beni Culturali

Si è laureata con una tesi in Antropologia e territorio “Il Molise non esiste? Un approccio antropologico alla caratterizzazione di un contesto culturale” presso l’Università degli studi del Molise.

Congratulazioni, ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni.

Che questo traguardo sia un punto di partenza e non un punto di arrivo.

Siamo fieri di te e della persona che sei.

Infiniti auguri da Mamma, Papà, Valentina, Gaetano, Davide, i nonni, Anna, Orazio, gli amici, i cugini e i parenti tutti.