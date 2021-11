Aurora Fracasso dottoressa in Scienze della mediazione linguistica Campobasso. Un percorso di studi terminato con successo all’International Studies College. “La nostra Aurora ci ha riempiti di soddisfazione e orgoglio noi che abbiamo sempre creduto in te ti facciamo le nostre congratulazioni con tanto amore per un futuro roseo. Ad maiora. Auguri dai genitori, dai nonni, dalla sorella, dal cognato e dal nipotino piccolo artista Nazzareno”.

Aurora Fracasso