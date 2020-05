Confetti rossi per Anna Maria Messina

Anna Maria Messina si è brillantemente laureata (con votazione di 107/110) in Scienze della Formazione Primaria all’Università degli studi del Molise, discutendo una tesi dal titolo: Psicologia dello sviluppo atipico e della disabilità. “L’arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere così come si è, invincibilmente fragili e imperfetti.” Dopo tanta attesa, tanti sacrifici e tanto impegno hai raggiunto il tuo scopo! Continua così, vola sempre più in alto! Congratulazioni Maestra Anna. Tantissimi auguri da mamma Carmela, nonna, Leonardo, Alessio e famiglia ed amici. Alla neo dottoressa auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise