Tanti auguri alla neo dottoressa Angela Di Vincenzo, di Rionero Sannitico (Is) che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Siena con la votazione di 110 e lode discutendo una tesi sulla rinnovazione in appello dell’ istruttoria dibattimentale. Ad Angela auguri per il prestigioso traguardo. Alla neo dottoressa le congratulazioni anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise on line.