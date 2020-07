La musica: quella compagna che non si stanca mai di starti accanto, camminando con te nella strada della vita. Congratulazioni per questo nuovo traguardo.. Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via! Auguri di cuore ad Alessandro Rocco che si è laureato il 23 luglio terminando con successo il percorso di studi presso il Conservatorio “Perosi”. Auguri e congratulazioni da Domenico, Katiuscia, dalla moglie e dagli amici. E ovviamente dal Quotidiano del Molise.