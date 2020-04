Confetti rossi per Alessandro Caluori Rodriguez

Laurea magistrale in teleconferenza – dovuta all’emergenza Covid-19 – alla Bocconi per il 24enne Alessandro Caluori Rodriguez, giovane di famiglia di origine molisana (Guardialfiera). 110/110 la votazione per il brillante dottore che già da alcuni mesi è stato assunto da una società Multinazionale nell’ambito di un progetto europeo. Ad Alessandro le congratulazioni per il traguardo raggiunto e gli auguri per una carriera luminosa da parte di parenti e amici. Auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.