Confetti rossi per Agnese Fusco

Oggi pomeriggio, mercoledì 18 dicembre, la ventiquattrenne Agnese Fusco ha concluso con un eccellente 110 e lode, il suo percorso di studi in Economia e Management, presso l’Università degli studi “G.d’Annunzio” di Pescara. La studentessa, che lo scorso anno ha conseguito la laurea triennale, ha discusso davanti alla sua relatrice, prof.ssa Fabrizia Fontana, al suo correlatore, prof. Dario Simoncini, ed ai membri della commissione, una tesi in human resource management intitolata: “L’efficacia dello star method in risposta alla behavioral event interview: riflessioni e contributi”. La brillante dottoressa auspica che il suo lavoro di ricerca possa aiutare concretamente i giovani neolaureati ad affrontare nel miglior modo possibile i colloqui di selezione. I più sinceri auguri alla neo dottoressa e al papà, il collega Fabrizio Fusco, dalla redazione del Quotidiano del Molise.