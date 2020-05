Confetti rossi in casa Di Girolamo: auguri alla dottoressa Claudia

Confetti rossi oggi, a Roccasicura, in casa Di Girolamo. Questo pomeriggio, infatti, in collegamento con l’università degli studi di Perugia Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie, dal salotto della sua abitazione, la giovane Neo Dottoressa Claudia Di Girolamo ha conseguito la laurea in Biotecnologie con 100/110 discutendo la tesi di laurea ” La via di trasduzione PTEN/P13K/AKT/mTOR nei Gliomi: studi preclinici e clinici e stato dell’arte”. «Dopo tanto impegno e sacrifici, hai raggiunto questo splendido traguardo. Congratulazioni Dottoressa. Siamo orgogliosi di te. Continua cosi, vola sempre più in alto». Questi gli auguri di papà Ettore, mamma Maria Antonietta, la sorella Giulia e le nonne Lina e Teresa oltre alle congratulazioni da tutti i parenti e amici. A Claudia auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.