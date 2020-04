Confetti rossi e 110 e lode per Federica Panunto, laureata in scienze infermieristiche

Una laurea diversa dal solito quella di Federica, che oggi si è laureata in via telematica con il supporto della sua famiglia e, nonostante la distanza, dei suoi amici. Il suo percorso di studi,portato avanti con tanta determinazione,è stato suggellato con la discussione della tesi su “HIV e gravidanza. Indagine conoscitiva su neonato e madre sieropositiva”. “Quando la situazione si risolverà, ti promettiamo di darti tutti gli abbracci che non siamo riusciti a darti oggi e ti festeggeremo con gioia e amore!” questo è il pensiero che gli amici le dedicano in questa giornata importantissima che segna il primo dei suoi lunghi traguardi.

Tanti auguri Dottoressa a te e alla tua famiglia!