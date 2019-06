Confessa tre rapine ma non si può arrestare

Ha poco più di 20 anni, è di Campobasso e, nonostante la giovane età, già un passato di tossicodipendente. Ieri si è presentato in Questura sostenendo di essere l’autore di tre rapine ai danni di altrettante farmacie (Termoli, Mirabello e Campobasso) e di averlo fatto per procurarsi i soldi per comprare la droga.

I poliziotti hanno preso a verbale le sue dichiarazioni, ma non è stato possibile procedere all’arresto per la trascorsa flagranza e anche perché l’avvocato di fiducia non ha rinunciato ai termini per poter interrogare col Pm il suo assistito. Il ragazzo si è presentato in Questura con un borsone contenente qualche capo di abbigliamento pensando che sarebbe finito in carcere.