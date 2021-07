Conferme: la società blinda Fabriani, Vitali, De Biase e Martino

Il Campobasso guarda al futuro con fiducia investendo su talenti cresciuti in casa e che hanno dato sempre prova di costante crescita e professionalità. In questa direzione vanno le conferme di Cristian Fabriani, difensore classe 2001 che si lega al Campobasso con un contratto triennale. Sempre per il reparto difensivo arriva l’accordo biennale anche per il molisano, classe 2001, Antonio Martino. Spostandoci nel reparto offensivo ecco la firma che unisce ancora il classe 2002 Pablo Vitali ai Lupi. Per lui contratto tecnico con la formula 1+3. Stessa tipologia di accordo anche per l’attaccante, classe 2002, Giuseppe De Biase.

Le immagini Indietro 1 di 4 Avanti