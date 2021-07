In Corso Vittorio Emanuele II continua la costruzione dell’organico rossoblù in vista della prossima stagione sportiva di Lega Pro 2021/22. L’ultimo ad aver apposto la propria firma per vestire ancora la maglia dei Lupi è Mattia Rossetti. Con l’attaccante, classe 1996, la società ha deciso di siglare un accordo biennale.