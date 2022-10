Confermate le indiscrezioni, in giunta Del Bianco al posto di Scarabeo

Come preannunciato ieri dal nostro giornale, Castrataro ha nominato assessore Nicolina Del Bianco al posto di Francesca Scarabeo, “licenziata” dal sindaco di Isernia per reciproca mancanza di fiducia. Ora non resta da aspettare che le prevedibili dichiarazioni dell’ex assessora.

Come si legge nel decreto, pubblicato sull’albo pretorio del Comune, il sindaco ha conferito anche le deleghe. Il nuovo assessore continuerà ad occuparsi di Personale, Pro Molise, Area Interna, Area Urbana, Regolamentazione e tutela dei boschi e delle terre civiche e democrazia partecipativa. Si tratta infatti delle stesse deleghe già assegnate alla Del Bianco in qualità di consigliere.