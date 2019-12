Conferite le Onorificenze al Merito della Repubblica a quattro cittadini molisani

La cerimonia si è svolta in Prefettura alla presenza dei familiari dei premiati, delle autorità civili e delle Forze dell’Ordine

CAMPOBASSO. Il bilancio sulle misure di sicurezza e i provvedimenti messi in campo per il 2019 con un occhio rivolto al lavoro che andrà portato avanti nel 2020 con la promessa, ai molisani coinvolti nelle diverse vertenze lavorative, di non essere lasciati soli attraverso un impegno maggiore affinché la Prefettura, braccio territoriale del Governo, sia promotrice di tavoli e incontri fra le parti con l’obiettivo di individuare la migliore soluzione. Lo ha evidenziato il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, questa mattina, mercoledì 18 dicembre, in occasione del conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in presenza dei familiari dei premiati e di varie autorità civili e appartenenti alle forze dell’ordine.

In particolare sono state conferite la medaglia di Ufficiale al Merito della Repubblica a Nicola Di Zio di San Martino in Pensilis e quelle di Cavaliere al Merito della Repubblica al presidente del Coni Molise, Guido Cavaliere di Campobasso, al Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, Cristiano Cerioni, di Sant’Elia a Pianisi e al geometra, Mario Macchiarola, di Campobasso.