Conferita la cittadinanza onoraria di Termoli al Milite Ignoto

Il consiglio comunale di Termoli, nell’ultima seduta odierna, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati, e aderisce quindi al progetto sostenuto dall’Anci, dal Gruppo Medaglie d’oro al Valore Militare d’Italia e dalla Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Il progetto è finalizzato ad onorare i festeggiamenti del Centenario del Milite Ignoto che si terranno il prossimo 4 novembre.

“Con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto– ha spiegato l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile -, il Comune di Termoli ha voluto onorare tutti coloro hanno perso la vita durante i conflitti armati del ‘900 ed in particolare ai nostri concittadini che hanno sacrificato la loro vita lottando per la libertà e per la democrazia.

Ringrazio il sindaco ei i consiglieri comunali che hanno votatofavorevolmente il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e colgo anche l’occasione per ringraziare la Legione Carabinieri Abruzzo-Molise, in particolare il Comandante Luogotenente Filippo Cantore per aver sostenuto questa iniziativa già adottata da molti comuni italiani”