Conferenza sul Futuro dell’Europa: il futuro è nelle tue mani!

Cos’è la Conferenza sul Futuro dell’Europa?

La Conferenza sul futuro dell’Europa offre alle cittadine e ai cittadini europei un’occasione unica, giunta al momento opportuno, per ragionare insieme sulle sfide e le priorità dell’Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall’attività svolta, potrà utilizzare questo strumento per riflettere ed esprimere la propria opinione sul futuro dell’Unione europea che vorrebbe.

Lo scorso 19 aprile è stata lanciata online la piattaforma multimediale e multilingue che costituisce il principale strumento della Conferenza. Si tratta di uno strumento estremamente versatile, che permette a coloro che vogliono partecipare di mettersi in connessione ed attivarsi su vari fronti e modalità.

Come funziona la piattaforma?

Il primo passo da fare per utilizzare questo strumento è l’iscrizione alla piattaforma che è ovviamente gratuita. Una volta compilato il proprio profilo e scelta la lingua di preferenza, possiamo procedere.

La piattaforma ha un impianto fondamentalmente tematico: alle cittadine e ai cittadini vengono proposti 9 temi di confronto diversi:

cambiamento climatico e ambiente

salute

un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione

l’UE nel mondo

valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza

trasformazione digitale

democrazia europea

migrazione

istruzione, cultura, gioventù e sport

a cui si aggiunge “altre idee”, la sezione per tutte quelle proposte che non rientrano in nessuna delle precedenti.

Una volta individuato il tema che più ci interessa, non ci resta che scegliere “quale strumento” utilizzare per approfondirlo.

La piattaforma per la Conferenza sul futuro dell’Europa ci consente infatti di partecipare ad eventi organizzati da altri, organizzare nostri eventi oppure condividere e discutere idee con gli altri utenti della piattaforma (e commentare, ovviamente, le idee che questi hanno condiviso). Da sottolineare il fatto che la differenza linguistica non costituisce una barriera, dal momento che ogni contenuto viene tradotto e reso quindi accessibile nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea.

Che scopo ha la Conferenza sul Futuro dell’Europa?

Tutte le proposte caricate sulla piattaforma sono monitorate e raccolte, in vista delle discussioni all’interno dei panel europei di cittadini e delle sessioni plenarie. Tutto questo percorso infatti non è fine a se stesso: si tradurrà in raccomandazioni concrete di cui le istituzioni terranno conto nell’elaborare le future azioni dell’Unione.

È per questo, infatti, che la partecipazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa ci offre un’opportunità unica, una possibilità di confronto e partecipazione alla determinazione del nostro futuro di europee e europei che non ha precedenti. Non facciamoci sfuggire questa occasione: prendiamo parte alla Conferenza con le nostre proposte e le nostre idee e contribuiamo a plasmare l’Europa che vogliamo.

Europe Direct Molise è parte attiva nella promozione e partecipa alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Nel caso di dubbi, domande, proposte che volete condividere con noi o semplicemente per un confronto, non esitate a contattarci!

Redazionale in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del Piano di azione 2021- La Commissione europea non è responsabile del contenuto dell’articolo. Convenzione n. 7 2021/2025.