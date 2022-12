Conferenza Regioni, accordo sul riparto del Fondo sanitario 2022. Toma: “Grande sinergia e solidarietà”

L’intesa riguarda la ripartizione della quota indistinta e della premialità per un totale di 117,9 miliardi su una dotazione complessiva pari a circa 126 miliardi.

La Conferenza delle Regioni ha trovato l’accordo all’unanimità sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022. Lo annuncia in una nota il presidente, Massimiliano Fedriga. L’accordo riguarda la ripartizione della quota indistinta e della premialità per un totale di 117.921.046.120 miliardi su una dotazione complessiva del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2022 pari a circa 126 miliardi.

È prevista, inoltre, l’introduzione omogenea dal 2023 di nuovi criteri per cercare di garantire il massimo equilibrio nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. “C’è stata grande sinergia e solidarietà tra le regioni”, ha commentato il presidente della Regione Molise, Donato Toma.