Conferenza delle Donne Democratiche: soddisfazione per il potenziamento del Consultorio di Termoli

La Conferenza delle Donne Democratiche del Molise ha inviato al Direttore del Distretto socio sanitario di Termoli, Dottor Giovanni Emilio Giorgetta, una lettera nella quale accoglie con soddisfazione il potenziamento del Consultorio di Termoli. La Conferenza, insieme al PD regionale, si era spesa nei mesi scorsi per evitare la chiusura dell’ennesimo presidio sanitario della città di Termoli e del Basso Molise, avviando una raccolta firme. «Preg.mo dottor Giorgetta, come sicuramente a Vostra conoscenza la Conferenza delle Donne Democratiche Molise e il PD regionale, in seguito alle notizie diffuse nel mese di luglio 2020 dalla stampa locale sul paventato rischio di una chiusura e/o forte depotenziamento dei servizi offerti dal Consultorio di Termoli, a causa del pensionamento di parte del personale, hanno deciso di intraprendere diverse iniziative sul territorio per scongiurare tale ipotesi, coinvolgendo anche la cittadinanza. In particolare abbiamo deciso di lanciare una raccolta firme, sia on line che cartacea, per chiedere con forza il mantenimento e il potenziamento del Consultorio nella città di Termoli e in tutto il territorio regionale, raccogliendo i timori e le lamentele della cittadinanza basso molisana, preoccupata di perdere un presidio territoriale che garantisce da anni un’attività di prevenzione e promozione della salute, che diviene tanto più necessario proprio nella corrente situazione emergenziale, quale supporto psicologico e sanitario alle famiglie travolte dalla pandemia. Siamo riusciti a raccogliere oltre 700 firme. Abbiamo continuato a mantenere in questi mesi un occhio vigile per capire se la Asrem si sarebbe attivata per garantire il mantenimento dei servizi offerti dal consultorio e abbiamo appreso, con piacere e soddisfazione, che le preoccupazioni e le proteste dei cittadini, che hanno aderito alla campagna di raccolta firme da noi organizzata, sono state ascoltate che il consultorio di Termoli, attivo da anni e punto di riferimento non solo per Termoli, ma per tutto il Basso Molise, sta vivendo un nuovo capitolo. Ci risulta infatti che attualmente l’équipe di lavoro è formata da ben 17 professionisti, con la presenza anche di una genetista, di un avvocato e di un veterinario, figure nuove e innovative all’interno del Consultorio. Pertanto riteniamo corretto ringraziare il Direttore del distretto socio sanitario Asrem di Termoli, Dott. Giovanni Giorgetta, che ha voluto ampliare l’offerta dei servizi del Consultorio, garantendo in tal modo un supporto concreto alla collettività, tanto in più in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo».