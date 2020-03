Confcooperative, tutte le misure igienico-sanitarie da osservare contro il Covid-19

L’associazione invita anche a trasmettere via mail la contabilità fiscale e lavoro limitando l’accesso agli uffici e favorendo lo smart working

CAMPOBASSO. L’emergenza epidemiologica in atto sta mettendo a dura prova la società civile e le imprese di ogni settore. Per questo, Confcooperative Molise e il Centro Servizi chiedono la collaborazione di tutti, amministratori, soci, referenti ed auspicano di applicare, con forza e costanza, le misure di prevenzione igienico sanitarie dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020; limitare gli accessi presso tutti gli uffici pubblici e privati, compresi gli uffici che si trovano a Campobasso in via Nina Guerrizio 2, considerando la possibilità di utilizzare per la trasmissione di tutta la documentazione inerente alla contabilità fiscale e lavoro le seguenti email: cscmolise@gmail.com – colozza.carmela@gmail.com – molise@confcooperative.it – fino al 3 aprile 2020 salvo eventuali sviluppi; utilizzare e rafforzare il lavoro agile o smart working.

Nello specifico, le misure igienico-sanitarie da osservare – ricorda Confcooperative – sono le seguenti: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.