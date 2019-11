Confcooperative, sold out le lezioni sull’analisi sensoriale del miele

I corsi sono stati tenuti dal gruppo delle associazioni apistiche nato in Molise con gli esperti nazionali settore

CAMPOBASSO. C’è grossa soddisfazione al termine del corso di “Introduzione all’analisi sensoriale del miele” che si è svolto negli uffici della Confcooperative Molise di via Nina Guerrizio negli ultimi due weekend a cavallo del 16-17 e 23-24 novembre scorsi. Le lezioni sono state organizzate dal Gruppo Apistico Paritetico Volape, gruppo di associazioni apistiche nato in Molise e sviluppatosi in Campania, Lazio, Toscana e Piemonte, e sono state tenute da due docenti appartenenti all‟albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, ovvero Rodolfo Floreano e Floriana Carbellano, rispettivamente editore e direttore della rivista “Apicoltore Italiano”.

Il professor Antonio De Cristofaro, professore di entomologia e apicoltura, annuncia che è stato raggiunto un duplice obiettivo: «Il corso ha avuto un estremo successo, sono stati esauriti tutti i posti disponibili in anticipo. È stato svolto con entusiasmo, tutti hanno raggiunto una valutazione positiva e le lezioni sono state condotte dai docenti con estrema professionalità. L’iniziativa ha avuto un successo tale che organizzeremo nella primavera/estate del 2020 un corso di livello avanzato (quello attuale era di base), perché la cosa più importante è rendere consapevoli gli apicoltori della qualità del miele che producono per valorizzarlo nella commercializzazione. E inoltre, l’obiettivo è cercare di portare un certo numero di corsisti molisani a iscriversi all’albo nazionale degli assaggiatori di miele».

I docenti Rodolfo Floreano e Floriana Carbellano sottolineano la partecipazione altissima e soprattutto l’attenzione spiccata da parte dei corsisti: «Tutti hanno tramutato la loro intenzione nella capacità di fare l’analisi sensoriale del miele e hanno sviluppato anche una passione che probabilmente anche noi docenti abbiamo trasmesso. Oltre che la didattica ci vuole anche la passione, solo così i corsisti seguono con entusiasmo e sviluppano la propria professionalità. Molti di loro hanno in varie prove fatto l’en plein, ottenendo il massimo risultato nell’analisi e di questo siamo molto soddisfatti. Da qui si possono mettere le basi per far nascere in Molise un gruppo di assaggiatori competenti. Devo dire che siamo stati benissimo a Campobasso, grazie all’ottima organizzazione di Volape e Confcooperative Molise, ci piacerebbe poter tornare».