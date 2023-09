Confcooperative Molise, «ricostruire i patti sociali sul territorio per rispondere ai nuovi bisogni delle aree interne»

Si è tenuta a Campobasso la tavola rotonda sul tema del ruolo della società civile nella custodia “concreta” del territorio cui hanno partecipato rappresentanti del mondo confcooperativistico, istituzionale, universitario, sindacale e religioso

La Casa della Cooperazione Confcooperative Molise ha organizzato oggi pomeriggio, mercoledì 27 settembre, nella sede di via Guerrizio a Campobasso, una tavola rotonda sul tema del ruolo della società civile nella custodia “concreta” del territorio. All’evento – riconosciuto, per i crediti formativi, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (0,25 CFP) e degli Agrotecnici (2 CFP) – hanno partecipato i rappresentanti istituzionali della Regione con gli assessori all’Agricoltura, Salvatore Micone, e alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente; del mondo confocooperativistico con il presidente, Riccardo Terriaca e il vice, Marco Menni; dell’Università degli Studi del Molise; del comparto sindacale con il segretario generale Cisl Abruzzo-Molise, Giovanni Notaro; del mondo religioso con il vescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini e don Mario Diana, incaricato Cei presso Confcoopertative.

La tavola rotonda si è rivelata un’occasione per iniziare un percorso di confronti sul tema delle nostre aree interne, finalizzato a costruire una proposta di tutela e valorizzazione concreta, fattibile ed efficace. «La nostra storia è fatta di campanili, territorio e partecipazione sociale. Qui la sfida è alta – ha affermato il vice presidente di Confcooperative, Marco Menni – e credo che, ricostruendo i patti sociali sul territorio, sarà questo uno dei compiti che ci attenderà. Il sistema cooperativistico è sedersi attorno ad un tavolo e vedere cosa fare e come rispondere ad un bisogno. Oggi va posto al centro qual è il bisogno e che patto tra le persone si può generare per rispondere a quelli nuovi – ha concluso il vice presidente Menni – che stanno avendo le persone che abitano quei posti e quei luoghi».

In alto, l’intervista al vice presidente di Confcooperative, Marco Menni. Sotto, il video dell’intervento del presidente Riccardo Terriaca.