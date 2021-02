Confcooperative: finanziare attività con “Resto al Sud”

«Resto al Sud: requisiti e massimale finanziabile, se stai pensando di avviare una tua nuova attività imprenditoriale, puoi beneficiare delle misure agevolative messe in campo dallo Stato che consentono di aprire una nuova attività partendo da zero. Se hai fino a 55 anni potresti ricorrere al bando Resto al Sud per ottenere un finanziamento a copertura integrale dell’investimento, da restituire solo per la metà.

Vediamo insieme i numeri:

– puoi chiedere un finanziamento pari a 60.000 euro per una ditta individuale;

– puoi farti finanziare 50.000 euro per ogni socio fino ad un massimo di 200.000 euro (nel caso di 4 soci) in caso di forma societaria.

Il 50% dell’importo del finanziamento che richiederai (rientrante nelle spese ammissibili) sarà a fondo perduto.

Ciò significa che non lo dovrai assolutamente restituire! L’altra metà potrai restituirla a partire dal terzo anno a tasso 0.

Dopo aver completato l’investimento, ti verrà erogato un ulteriore contributo di liquidità a fondo perduto per far fronte alle spese della tua iniziativa pari a 15.000 euro per le ditte individuali e 10.000 euro per ogni socio in caso di società».