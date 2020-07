Confcommercio: «L’inaugurazione di un’attività diventa notizia. Auguri al nostro associato Piedimonte»

«In altri periodi l’apertura di una nuova attività commerciale in un piccolo centro avrebbe suscitato curiosità, oggi diventa sicuramente una notizia. Dopo i mesi di lockdown, in una fase di crisi profonda dettata dagli effetti della pandemia che ha causato la chiusura di tante imprese, ci piace segnalare l’inaugurazione del bar enoteca ‘Il Quartino’ a Torella del Sannio, come simbolo di speranza e di una ripresa economica per le aree interne della nostra regione». Il direttore di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia esprime con queste parole tutto il supporto della struttura confederale regionale nei confronti di Rocco Piedimonte , titolare de “Il Quartino” che con coraggio e determinazione continua ad investire sul proprio territorio, assicurando posti di lavoro ai giovani del luogo. «Al nostro associato Fipe e a tutta la comunità torellese i nostri migliori auguri – conclude Tartaglia – per un cammino lungo e pieno di soddisfazioni».