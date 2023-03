Confartigianato Molise costituisce il Comitato Interprovinciale Ancos, Nicandro Palumbo presidente

D’Orazio: “Proseguiamo con grande determinazione nella nostra opera di sviluppo dei servizi a favore delle imprese associate e delle persone vicine al nostro mondo”

Confartigianato Molise continua la propria opera di riorganizzazione e rilancio delle attività a favore del propri associati e delle micro, piccole e medie imprese della regione. Particolare attenzione viene posta dall’attuale Consiglio Direttivo e dal presidente D’Orazio (in foto) verso lo sviluppo del welfare aziendale e delle persone. In tal senso va vista la recente costituzione del Comitato ANAP e del Comitato Interprovinciale dell’Ancos con la nomina a presidente di ANCOS Molise dell’imprenditore Nicandro Palumbo, componente del Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Molise. L’ANCOS è l’ente di promozione sociale che a livello nazionale affianca Confartigianato nelle attività di promozione di attività ludiche e ricreative ed iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, per favorire la socializzazione, di chi vive da solo, aiutando concretamente quanti si trovano in situazioni di disagio (anziani, disabili, immigrati, categorie svantaggiate), sostenendo l’interazione sociale delle fasce più deboli all’interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori solidaristici e sociali dell’attività di volontariato. ANCOS fa parte di Confartigianato Persone, la struttura nazionale di Confartigianato che riunisce i servizi diretti a semplificare e rendere più agevole la vita dei cittadini, lavoratori, pensionati e persone che si rivolgono ad essa. Tutto ciò è possibile attraverso le 4 strutture che la compongono (ANAP, INAPA, CAAF ed ANCOS) le quali, occupandosi di settori diversi, sono in grado di offrire un servizio completo ed efficiente alle persone e alle aziende. In Molise erano da tempo pienamente operative le articolazioni di INAPA e CAAF mancavano le presenze di Ancos e ANAP, l’Associazione degli artigiani in pensione. Lacuna colmata con le recenti determinazioni del Consiglio Direttivo regionale. “Sono molto soddisfatto di tali progressi da parte della nostra Associazione”, ha affermato il presidente di Confartigianato Imprese Molise Romolo D’Orazio, “proseguiamo con grande determinazione nella nostra opera di sviluppo dei servizi a favore delle imprese nostre associate e ora anche a favore delle persone vicine al nostro modo. Auguro all’amico Nicandro Palumbo, membro particolarmente attivo del nostro Consiglio Direttivo, di poter sviluppare al meglio la presenza di ANCOS in Molise assicurandogli sempre tutto il mio supporto e quello degli altri colleghi del Direttivo”.

(foto sito Confartigianato Molise)