Conduttura rotta, piana di Venafro allagata dall’acqua

Venafro. Una grossa falla si è aperta in un tubo della conduttura principale del Consorzio di Bonifica, l’acqua che fuoriesce (vedi video) ha invaso anche la Strada provinciale 16 e una vasta area tra Venafro e Roccaravindola.

I vigili del fuoco e la Polizia Stradale sono sul posto, a quanto si apprende in una nota dell’Ansa, l’acqua avrebbe provocato allagamenti e gravi danni anche in un’azienda agricola della zona che ha visto i suoi terreni trasformati in una palude.