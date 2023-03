Condivisione patrimoni informativi Inps, Gravina: “Determinante per migliorare i servizi”

Questa mattina, presso l’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico dell’Unimol, la Direzione regionale dell’Inps Molise in sinergia con il Comitato regionale Inps Molise, in collaborazione con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e con il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, ha proposto l’evento “Inps e parti sociali per migliorare i servizi ai cittadini”.

Tra gli ospiti istituzionali presenti nell’aula del I edificio Polifunzionale di Viale Manzoni, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“L’incontro di oggi ha il merito, tutt’altro che scontato o secondario, di evidenziare l’attenzione che l’Inps pone nell’ascolto delle esigenze dei territori. – ha sottolineato il sindaco Gravina – Si tratta, è bene ricordarlo, del più grande ente previdenziale d’Europa, per cui ragionare insieme sui servizi che l’Inps offre al cittadino, intercettandone anche attraverso i rapporti di collaborazione con istituzioni e parti sociali i bisogni, è un passo importante per rendere ancora più solida una rete collaborativa sviluppata in favore delle nostre comunità.

L’importante operazione di condivisione dei patrimoni informativi che l’Inps pone in essere con le diverse istituzioni territoriali – ha detto in conclusione Gravina – permette la strutturazione di un vero rapporto di consulenza tra l’Inps e pone le giuste condizioni per la conoscenza delle dinamiche che sono alla base di un miglioramento complessivo dei servizi da offrire ai cittadini che tutte le istituzioni, ognuna per ciò che le compete, devono mirare a raggiungere.”