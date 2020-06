Condannato per omicidio e rapina, 47enne viola la semilibertà. Arrestato

Era stato condannato con pena definitiva perché si era reso responsabile dei reati di omicidio e rapina commessi nel 1999 in provincia di Roma con fine pena prevista a luglio 2024. Nel pomeriggio di ieri, 16 giugno, personale della Divisione Anticrimine della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un uomo, R.F. di 47 anni, originario della provincia di Roma, per aver violato le prescrizioni della misura alternativa della semilibertà alla quale era stato sottoposto da parte del Magistrato di Sorveglianza. Per tale motivo l’Autorità Giudiziaria ha sospeso la citata misura emettendo opportuno provvedimento di carcerazione che è stato immediatamente notificato ed eseguito da personale dipendente che ha poi condotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Campobasso. Il soggetto stava scontando una pena definitiva comminatagli poiché si era reso responsabile dei reati di omicidio e rapina commessi nel 1999 in provincia di Roma con fine pena prevista per luglio 2024.