Condannata a Milano la terrorista Kosovara che da ragazza viveva a Isernia

È stata condannata per associazione con finalità di terrorismo internazionale, perché avrebbe fatto parte dei ‘Leoni dei Balcani’, ritenuta una costola dell’Isis, Bleona Tafallari, 20 anni, nata in Kosovo e ribattezzata “leonessa dei Balcani”, arrestata a Milano nel novembre 2021. Bleona si era trasferita in Lombardia da Isernia, dove viveva con il padre che lavorava in un albergo. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’Appello milanese che l’ha ritenuta colpevole dell’imputazione originaria, condannandola a 4 anni, mentre in primo grado con rito abbreviato l’accusa era stata riqualificata in istigazione a commettere reato.

Stando all’ordinanza d’arresto del gip Carlo Ottone De Marchi, eseguita nelle indagini della Digos e confermata da Riesame e Cassazione, la ragazza avrebbe abbracciato il radicalismo di matrice jihadista e fatto attività di arruolamento e proselitismo, anche tra minorenni, senza nascondere l’ambizione di andare a combattere nelle zone di guerra contro il “nemico occidentale”.

A fine novembre Tafallari, difesa dagli avvocati Giuseppina Bartolotta e Giuseppe De Carlo, è uscita dal carcere e si trova ai domiciliari in una casa famiglia. Le è stata già applicata pure una misura di prevenzione con anche il divieto di “accedere alla rete Internet” e “utilizzare i social network”.