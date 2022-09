Doveva essere, nelle previsioni, il giorno della sentenza. Ma così non è stato perchè la Corte di appello di Napoli ha accolto l’istanza di rinvio dei difensori di Nunzia De Girolamo che, non potendo prender parte all’udienza di oggi, non avrebbero potuto argomentare sulla replica del sostituto procuratore generale. Niente di fatto, dunque, e appuntamento all’11 ottobre con il processo d’appello per le sei persone imputate di tentata concussione e concussione nell’inchiesta sugli appalti dell’Asl di Benevento. Oltre che l’ex ministra, l’elenco degli imputati comprende anche il molisano Giacomo Papa, chiamato in causa come suo collaboratore. Proprio per questo, a suo tempo, destò qualche interrogativo, in Molise, la nomina dello stesso Papa a sub commissario della sanità, vista la sua posizione da imputato nel processo d’appello a Napoli. In primo grado, Papa era stato assolto, ma l’assoluzione era stata impugnata dal pm Assunta Tillo per due vicende. Della prima, nella quale è stata ravvisata l’accusa di concussione (e turbativa di gara) contestata ai sei imputati, avrebbe fatto le spese Giovanni De Masi, dirigente dell’Unità Provveditorato, che sarebbe stato ‘invitato’ a sospendere quattro gare già bandite e prossime alla scadenza e a lasciare l’incarico ricoperto. L’altra storia – che prospetta una tentata concussione a carico di De Girolamo e Rossi – è relativa al passaggio di gestione del bar del Fatebenefratelli di Benevento, dalla ditta ‘Mario Liguori srl’ a Giorgia Liguori, cugina dell’ex ministro. L’accusa ha chiesto sei condanne: in particolare, 6 anni per De Girolamo e Rossi per tentata concussione e concussione, 5 anni per Papa, Barone, Pisapia e Falato, per concussione.