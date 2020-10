Concussione, chiesta la condanna a sei anni per Giacomo Papa

A Benevento nel processo contro l’ex deputata Nunzia Di Girolamo, moglie del ministro Boccia, per fatti accaduti nella Asl della città campana, il pubblico ministero Assunta Tillo, nella sua requisitoria durata due ore e mezza, ha ritenuto integrate come reati una serie di condotte censurabili sul piano dell’etica politica e dell’amministrazione. Nessun dubbio, nel suo ragionamento, circa l’esistenza di quello che il gip Flavio Cusani aveva definito all’epoca un “direttorio” capace di influenzare e condizionare le scelte dell’Asl per la ricerca del consenso. Una presunta associazione per delinquere che la De Girolamo avrebbe promosso, e alla quale avrebbero preso parte Papa, Rossi, Barone, Pisapia e Ventucci.

Per la De Girolamo la condanna a otto anni e tre mesi è stata chiesta per associazione, concussione (vicende De Masi e Fatebenefratelli), tentata concussione (Fatebenefratelli), abuso d’ufficio (San Bartolomeo), e tentato abuso d’ufficio (sospensione compensazioni ai medici).

Per Giacomo Papa, attuale consulente giuridico del governatore Toma e all’epoca dei fatti collaboratore della De Girolamo a Benevento, è stata chiesta la condanna a sei anni per concussione (De Masi ) e associazione.