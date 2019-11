Concorso scolastico, primo il Liceo Scientifico Majorana

La Quarta B dell’Istituto superiore di Isernia si aggiudica il bando dell’Inail che ha premiato le migliori scuole delle regioni Basilicata e Molise

Con il progetto ”Cacciatori di Orizzonti” e con 40 punti su 40, la classe Quarta B del Liceo Scientifico Majorana di Isernia si è aggiudicata il primo premio del Bando di Concorso ”Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi” per gli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore delle regioni Basilicata e Molise per l’anno scolastico 2019/2020. Al secondo posto, tra 22 istituti superiori delle due regioni, ancora una scuola molisana. Infatti la classe Quinta dello Scientifico di Venafro, Giordano, è arrivata appena dopo lo Scientifico di Isernia, con 38,6 punti, e prima dell’istituto superiore di Lauria in Basilicata.