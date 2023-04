Concorso scolastico Eutube, Patriciello rende noti i nomi dei vincitori

Com’è noto, il Parlamento Europeo ha bandito un concorso, riservato agli studenti delle scuole Superiori, per i video più belli aventi come tema l’Europa. Un concorso promosso in Molise dall’Europarlamentare Aldo Patriciello che, nel comunicare il nome degli studenti molisani vincitori (nel video allegato), che ritireranno il loro premio a Bruxelles, ha affermato:

“È con grande gioia che vi comunico i nomi di chi verrà a Bruxelles, nelle sede del Parlamento europeo, per seguire dal vivo i lavori dell’Eurocamera.

Vedere i vostri video, ascoltare il vostro personale racconto dell’Europa è stato un viaggio entusiasmante e bellissimo. Vi ringrazio dal profondo del cuore e vi aspetto a Bruxelles!”.