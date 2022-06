Il comune di Montenero di Bisaccia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due agenti della polizia locale per le proprie esigenze.

“È indetta selezione pubblica – si legge nell’Avviso – per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di numnero 2 Agenti di Polizia Locale per numero 3 mesi (prorogabili di ulteriori numero 3 mesi) con il trattamento economico corrispondente alla categoria “C”, posizione economica “C1” del vigente CCNL, Comparto Regioni ed Autonomie Locali.